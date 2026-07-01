Η Ρωσία επιτέθηκε σε πέντε πρατήρια βενζίνης στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία στη διάρκεια της νύκτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα στο Telegram.

Σύμφωνα με τον Χάνζα, τρεις ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Η Ρωσία πλήττει πρατήρια βενζίνης στην Ουκρανία εδώ και καιρό, όμως οι επιθέσεις αυτές έχουν ενταθεί πρόσφατα με τις ουκρανικές αρχές σε επαρχίες κοντά στο μέτωπο όπως η Ζαπορίζια, η Σούμι, το Χάρκοβο και η Ντνιπροπετρόφσκ να αναφέρουν σχεδόν καθημερινά πλήγματα.

Στο μεταξύ στην πόλη της Χερσώνας επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη πέντε, επεσήμανε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ολεξάντρ Προκούντιν.