Viral έχει γίνει ένα στιγμιότυπο από ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή στις ΗΠΑ, στο οποίο η παρουσιάστρια του FOX13 Memphis, Dominique Dillon, φαίνεται να αποκοιμιέται για λίγα δευτερόλεπτα ενώ η σύνδεση βρισκόταν σε εξέλιξη με ρεπόρτερ που μετέδιδε ρεπορτάζ από άλλο σημείο της πόλης.

Στο βίντεο, η δημοσιογράφος εμφανίζεται με κλειστά μάτια και το κεφάλι ακουμπισμένο στα χέρια της, ενώ ένας άνθρωπος που βρισκόταν στο στούντιο ακούγεται να γελάει καταγράφοντας τη στιγμή.

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με τη λεζάντα να αναφέρει: «Η Dominique Dillon πιάστηκε να κοιμάται στον αέρα του FOX13 Good Morning Memphis!».

Η ίδια δεν άφησε το περιστατικό ασχολίαστο και το αντιμετώπισε με χιούμορ. Ο συνάδελφός της και συμπαρουσιαστής της εκπομπής, Ernie Freeman, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία η Dillon προσποιείται ότι κοιμάται, γράφοντας: «Τώρα που τελείωσε η εκπομπή, ήρθε η ώρα η Dominique Dillon να πάρει έναν ακόμη υπνάκο».

Η παρουσιάστρια αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στο Facebook, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Δεν μπορούσες τουλάχιστον να με σκουντήσεις; Ευτυχώς η Brittani Dubose ήταν με το μέρος μου!».

Ωστόσο, οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου δεν στάθηκαν στο αστείο της στιγμής, αλλά έσπευσαν να τη στηρίξουν. Πολλοί υπενθύμισαν ότι η Dominique Dillon έγινε μητέρα για δεύτερη φορά τον περασμένο Δεκέμβριο και γνωρίζουν από προσωπική εμπειρία πόσο εξαντλητικές είναι οι πρώτες νύχτες με ένα μωρό.

«Οι πρωινές βάρδιες είναι πραγματικά δύσκολες. Ας της δείξουμε λίγη κατανόηση», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Έχει ένα μικρό μωρό στο σπίτι, οπότε οι νύχτες της δεν είναι εύκολες». Μια μητέρα πρόσθεσε: «Θυμάμαι ότι όταν τα παιδιά μου ήταν μωρά, ήθελα να κοιμηθώ ακόμη και όταν σταματούσα σε κόκκινο φανάρι. Όλες οι μαμάδες μπορούν να ταυτιστούν».

Η Dominique Dillon, που είναι επίσης μητέρα μιας δίχρονης κόρης, επέστρεψε στην εργασία της τον Απρίλιο, ύστερα από τέσσερις μήνες άδειας μητρότητας.

Μάλιστα, μία ημέρα μετά το viral περιστατικό δημοσίευσε μια φωτογραφία της συνοδευόμενη από το γνωστό απόφθεγμα του Arnold Schwarzenegger: «Κάθε πρωί έχεις δύο επιλογές: να συνεχίσεις να κοιμάσαι και να ονειρεύεσαι ή να ξυπνήσεις και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου», δείχνοντας ότι αντιμετώπισε όσα συνέβησαν με χαμόγελο.