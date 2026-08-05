Νέα παρέμβαση για τις εξελίξεις στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έκανε ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θανάσης Αυγερινός, λίγες ημέρες μετά τη διαγραφή του και στον απόηχο της κοινής ανακοίνωσης που συνυπέγραψε με ακόμη 21 πρώην στελέχη.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Θανάσης Αυγερινός υποστηρίζει ότι έχει έρθει η στιγμή να γίνει ένας ουσιαστικός απολογισμός για την πορεία του πολιτικού εγχειρήματος, αφήνοντας παράλληλα σαφείς αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος.

«Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της “Ελπίδας”, η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει…», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της «Ελπίδας», η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει… https://t.co/NodqErzVRQ — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 5, 2026

Η ανακοίνωση των 22 πρώην στελεχών

Η νέα τοποθέτηση του Θανάση Αυγερινού ακολουθεί την κοινή ανακοίνωση που υπέγραψαν συνολικά 22 πρώην στελέχη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», με την οποία απαντούν στις αιτιάσεις της ηγεσίας σχετικά με τις αποχωρήσεις τους.

Στο κείμενο επισημαίνουν ότι η αποχώρησή τους δεν σχετίζεται με προσωπικές φιλοδοξίες ή επιδίωξη αξιωμάτων, αλλά αποτελεί, όπως αναφέρουν, «στάση αρχής», καθώς διαφώνησαν με τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος.

Καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος

Οι υπογράφοντες κάνουν λόγο για συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, περιορισμένη συμμετοχή των συλλογικών οργάνων και έλλειψη θεσμοθετημένων δημοκρατικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, ζητούν απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο επιλογής των στελεχών, τη διαφάνεια στις εσωτερικές διαδικασίες και τον ρόλο που διαδραματίζει η κομματική βάση στις αποφάσεις του κινήματος.

Τονίζουν, ωστόσο, ότι η αποχώρησή τους δεν σημαίνει εγκατάλειψη των αρχών και των αξιών που τους οδήγησαν αρχικά να συμμετάσχουν στην ίδρυση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».