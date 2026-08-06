Στην Ελλάδα βρίσκεται η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας Marfin, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Νωρίτερα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του αποκαλούμενου και «ελληνικού FBI», μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία για να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες παράδοσης της κατηγορούμενης και να συνοδεύσει την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Η άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 06/08, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από εκεί οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου θα παραμείνει έως την Παρασκευή. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης και ακολούθως θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία.

Οι Αρχές της αποδίδουν υποστηρικτική συμμετοχή στην επίθεση

Η 46χρονη ζούσε τα τελευταία έξι χρόνια στο Μπράιτον της Αγγλίας, όπου δημιούργησε οικογένεια και απέκτησε δύο παιδιά. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει εντοπιστεί σε βιντεοληπτικό υλικό από την 5η Μαΐου 2010, ημέρα της επίθεσης στη Marfin, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Κατά τις αστυνομικές εκτιμήσεις, δεν συμμετείχε στην εκτέλεση της επίθεσης, αλλά είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που προκάλεσε τον εμπρησμό, διευκολύνοντας τις κινήσεις όσων έσπασαν τη βιτρίνα του υποκαταστήματος και έριξαν στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αθήνα, καθώς είχε ήδη ενεργοποιηθεί σε βάρος της ερυθρά αγγελία της Interpol κατόπιν αιτήματος των ελληνικών Αρχών.

Η εξέλιξη αυτή ενεργοποίησε τη διαδικασία έκδοσής της. Όταν πληροφορήθηκε ότι περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και εκφράζοντας την πρόθεσή της να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η επανεξέταση της υπόθεσης βασίστηκε σε σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης οπτικού υλικού, με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μέσα από την επεξεργασία των εικόνων προέκυψαν νέα στοιχεία σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά, την ενδυμασία και τα αντικείμενα που έφεραν οι ύποπτοι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ταυτοποίησή της στηρίχθηκε σε συνδυασμό στοιχείων, όπως το ύψος, τα χαρακτηριστικά των μαλλιών και των αυτιών, η ενδυμασία, τα υποδήματα και το σακίδιο που έφερε. Οι Αρχές εκτιμούν ότι βρισκόταν δίπλα στον άνδρα που έσπασε τη βιτρίνα του υποκαταστήματος, παρέχοντας υποστήριξη στα άτομα που εξαπέλυσαν τις βόμβες μολότοφ.

Στο επίκεντρο της έρευνας δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 46χρονη και οι δύο ήδη συλληφθέντες φέρονται να ήταν μέλη της ομάδας αντιεξουσιαστών που συμμετείχε στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας, ομάδα κουκουλοφόρων προσέγγισε την τράπεζα, έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη και εκτόξευσε στο εσωτερικό βόμβες μολότοφ, ενώ οι εργαζόμενοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στο κτίριο και καλούσαν σε βοήθεια.

Η αστυνομική έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρχε προκαθορισμένος σχεδιασμός, με σαφή κατανομή ρόλων μεταξύ των μελών της ομάδας, τόσο για την εκτέλεση της επίθεσης όσο και για την υποστήριξη των δραστών.

Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δύο 42χρονοι. Ο ένας φέρεται να είχε τον ρόλο του συντονιστή, δίνοντας τις κατευθύνσεις για την πραγματοποίηση της επίθεσης.

Στον δεύτερο αποδίδεται ο βασικός εκτελεστικός ρόλος, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ήταν εκείνος που έσπασε τη βιτρίνα του καταστήματος, επιτρέποντας την εκτόξευση των βομβών μολότοφ που προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο δράστης που έσπασε την πρόσοψη φορούσε μαύρη μπλούζα και μπεζ καπέλο, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τον 42χρονο γνωστό με το προσωνύμιο «ψηλός».

Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

Το βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές

Υλικό από κάμερα ασφαλείας καταγράφει με λεπτομέρεια τα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης στο υποκατάστημα.

Στις εικόνες διακρίνεται εργαζόμενος που βρισκόταν στο ταμείο να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και να κατευθύνεται προς την είσοδο, αναζητώντας τρόπο διαφυγής.

Μέσα σε περίπου 15 δευτερόλεπτα από την εκδήλωση της φωτιάς, πυκνοί καπνοί έχουν κατακλύσει το εσωτερικό της τράπεζας, εγκλωβίζοντας τους εργαζομένους.

Άτομα που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο προσπαθούν να φτάσουν στα μπαλκόνια, αναζητώντας καθαρό αέρα και διέξοδο από το φλεγόμενο υποκατάστημα.