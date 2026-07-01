Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ούφα, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.300 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου, για δεύτερη φορά, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ το Κίεβο κλιμακώνει τα πλήγματά του βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

«Κάθε μέρα, το σχέδιό μας για επιβολή ουκρανικών κυρώσεων μεγάλου βεληνεκούς εφαρμόζεται», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Χ, αναφερόμενος στις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία. «Είναι μια απολύτως δίκαιη απάντηση σε ό,τι κάνει η Ρωσία σε βάρος μας».

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πλήγμα σε αυτό που χαρακτήρισε «στρατηγικής σημασίας» ρωσική στρατιωτικοβιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Πένζα, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή εξαρτημάτων για πυραυλικά όπλα τα οποία χρησιμοποιεί η Μόσχα στις επιθέσεις στην Ουκρανία. Η απόσταση έως την εγκατάσταση αυτή είναι περίπου 600 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, δήλωσε.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού κατονόμασε την εγκατάσταση ως τμήμα της ρωσικής κρατικής διαστημικής εταιρίας Roscosmos και δήλωσε ότι κατασκευάζει μεταξύ άλλων αισθητήρες για πυραύλους κρουζ και για βαλλιστικούς πυραύλους.

Το γενικό επιτελείο ανέφερε επίσης πλήγματα σε δύο γέφυρες σε υπό ρωσική κατοχή τμήματα στις ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, καθώς σε σημείο διέλευσης υλικοτεχνικού εξοπλισμού στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της σε διαδρομές τροφοδοσίας του ρωσικού στρατού στο πλαίσιο της εκστρατείας για στόχευση της ρωσικής επιμελητείας πολύ πίσω από τη γραμμή του μετώπου, μια προσπάθεια που σύμφωνα με αναλυτές συμβάλλει στην επιβράδυνση της πολεμικής της μηχανής ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια σύγκρουσης.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 11 διυλιστήρια πετρελαίου καθώς και εγκαταστάσεις μεταφοράς καυσίμων, στρατιωτικά εργοστάσια και άλλους στόχους τον Ιούνιο.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU δήλωσε ότι χτύπησε υπόστεγα όπου βρίσκονταν ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ενέκρινε εκστρατεία 40 ημερών για να «επηρεάσει» τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανίας, που τώρα διανύει τον πέμπτο χρόνο του.