Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να πραγματοποιήσει το Σάββατο (8/8) επίσημη επίσκεψη στη Σερβία, στην πρώτη του μετάβαση στο Βελιγράδι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Σερβία εξακολουθεί να διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε στο AFP ότι βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Κιέβου και Βελιγραδίου, αλλά και ο περιορισμός της ρωσικής επιρροής στην περιοχή.

«Πρέπει να αποσπάσουμε τους Σέρβους από το στρατόπεδο της Ρωσίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η επίσκεψη του Ζελένσκι αποτελεί «χαστούκι για τους Ρώσους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχίζει τις διπλωματικές επαφές του, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη διεθνή στήριξη προς τη χώρα του. Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στη σερβική πρωτεύουσα από το 2019, όταν ανέλαβε την προεδρία της Ουκρανίας.

Η Σερβία συγκαταλέγεται στις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου, καθώς εξακολουθεί να εξαρτάται ενεργειακά σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, διατηρεί σταθερά τον στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις σχέσεις της με τις Βρυξέλλες και τη Μόσχα.

Ενδεικτική της στάσης του Βελιγραδίου ήταν και η κίνηση του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος το 2025 συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και αργότερα επισκέφθηκε την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να συνυπογράψει την κοινή διακήρυξη που καταδίκαζε τη ρωσική εισβολή.