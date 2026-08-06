Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι πλέον παίκτης της Τραμπζονσπόρ και οι οπαδοί της κατέκλυσαν το γήπεδο για να τον αποθεώσουν στην επίσημη παρουσίασή του.

Η τουρκική ομάδα έριξε μία από τις μεγαλύτερες βόμβες του καλοκαιριού με την απόκτηση του διεθνή Αιγύπτιου άσου που αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ και οι οπαδοί της είναι… στον έβδομο ουρανό.

Ο Σαλάχ είχε αποθεωθεί την Τετάρτη (5/8) κατά την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη και μία μέρα μετά, έπειτα από την επισημοποίηση της μεταγραφής του, πήγε στην Τραπεζούντα για να παρουσιαστεί στους οπαδούς.

Ο «Φαραώ» γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της Τραμπζονσπόρ που είχαν κατακλύσει τις εξέδρες και η συνέχεια θα δοθεί στα επίσημα παιχνίδια, με το συμβόλαιό του να έχει διάρκεια ως το 2028 και τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν στα 17 εκατ. ευρώ συν το 20% από τις πωλήσεις της φανέλας του.