Ο Mike υποχρεώνεται να απέχει από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκη πριν από λίγα εικοσιτετράωρα.

Την εξέλιξη σχετικά με την κατάσταση της υγείας του έκανε γνωστή ο ίδιος ο τραγουδιστής το βράδυ της Πέμπτης. Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ράπερ εξήγησε στους ακολούθους του τους λόγους για τους οποίους ακυρώνει τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις του.

Αναφερόμενος στο συμβάν, ο Mike έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του:

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που είχα, δεν θα μπορέσω να εργαστώ για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση μου».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο τραγουδιστής ζήτησε την υπομονή του κοινού για τη διακοπή των εμφανίσεών του, αναφέροντας:

«Ζητώ την κατανόησή σας και σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την υπομονή σας».

Ο Mike ολοκλήρωσε την ενημέρωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκαθαρίζοντας πως θα επανέλθει μόλις το επιτρέψει η κατάστασή του, σημειώνοντας:

«Θα σας ενημερώσω μόλις είμαι σε θέση να επιστρέψω».