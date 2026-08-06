Η επικεφαλής των Οικολόγων και υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2027, Μαρίν Τοντελιέ, απάντησε την Πέμπτη στον Έλον Μασκ, αφού ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ την κατηγόρησε για «προδοσία απέναντι στη Γαλλία», με αφορμή τη θέση της υπέρ της απαγόρευσης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης κατά την προεκλογική περίοδο. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι «δεν θα πάρει μαθήματα πατριωτισμού» από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Liberation την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες υποθέσεις ρωσικής παρέμβασης στις εκλογές, η Τοντελιέ είπε ότι «η απειλή κλεισίματος των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Χ, της φαίνεται αναγκαία κατά τη διάρκεια των εκλογών» και ότι αυτή η απαγόρευση θα έπρεπε να εφαρμοστεί «σε περίπτωση που διαπιστώνονται εκ των προτέρων παρεμβάσεις».

Σύμφωνα με την Τοντελιέ, «εκτός από τις επιθέσεις που οργανώνονται από το εξωτερικό, ο αλγόριθμος της πλατφόρμας Χ» είναι «μια παρέμβαση πολύ πιο ισχυρή στον δημοκρατικό βίο».

«Αυτό το εργαλείο είναι ιδιοκτησία ενός προσώπου, που εδρεύει στις ΗΠΑ, με ρατσιστική ιδεολογία και ο οποίος, εμφανώς, θέλει να ωθήσει την Ευρώπη στην πλήρη υποταγή στις ΗΠΑ», συνέχισε στη συνέντευξή της. «Εξάλλου, ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι επιθυμεί την εκλογή της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία», της ηγέτιδας της ακροδεξιάς.

Σήμερα, σε ανάρτηση που αναφέρεται στην πρόταση της ηγέτιδας των Οικολόγων να «κλείσει» το Χ, ο ίδιος ο Έλον Μασκ σχολίασε την είδηση, γράφοντας για την Τοντελιέ: «Απαιτώ να της κλείσουν το στόμα για προδοσία απέναντι στη Γαλλία».

Η Τοντελιέ, πάντα στην πλατφόρμα Χ, του απάντησε στα αγγλικά και τα γαλλικά.

«Αγαπητέ Έλον Μασκ. Είμαι η Γαλλίδα υποψήφια στις προεδρικές εκλογές που επιθυμείτε να της κλείσουν το στόμα για προδοσία απέναντι στη Γαλλία. Η Γαλλία δεν θα πάρει μαθήματα πατριωτισμού από έναν ξένο δισεκατομμυριούχο που νομίζει ότι μπορεί να αποφασίσει ποιοι Ευρωπαίοι πολιτικοί αξιωματούχοι πρέπει να φιμωθούν. Η δημοκρατία δεν πωλείται. Ούτε στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου», συνέχισε, δηλώνοντας ότι προτιμά «να την κατηγορούν ότι υπερασπίζεται τη δημοκρατία, αντί να προσπαθεί να την αγοράσει».