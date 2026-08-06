Άμεση ήταν η αντίδραση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτιών για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 στη Σκύρο και τη Λακωνία.

Η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (6/8) σε αγροτοδασική περιοχή στην Κολυμπάδα, στο νότιο τμήμα της Σκύρου, παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Μετά τη δύση του ηλίου, τα εναέρια μέσα αποχώρησαν, καθώς ολοκλήρωσαν τις ρίψεις νερού, ενώ το βάρος της επιχείρησης έχει πλέον περάσει στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύθηκαν από την Εύβοια.

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 33 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πολύτιμη συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα:

Στη Σκύρο, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ημεδαπή ηλικίας 63 ετών, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περί ώρα 14:32 και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας μετέβηκε στο νησί για τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις και παραμένει σε εξέλιξη.

Στη Λακωνία, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ημεδαπός ηλικίας 71 ετών, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περί ώρα 13:40, στην Τ.Κ. Αγίας Ειρήνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψησταριάς σε οικοπεδικό χώρο και έκαψε περίπου 100 τ.μ. ξηρών χόρτων. Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.

Η προανάκριση για τα ανωτέρω περιστατικά βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 6 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 675 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.035.253,24 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 242 (89,30%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,70%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.