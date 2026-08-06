Ο James Haven μίλησε δημόσια για τη σεξουαλικότητά του, αποκαλύπτοντας ότι είναι γκέι και περιγράφοντας την προσωπική διαδρομή που τον οδήγησε στην απόφαση να κάνει coming out. Ο 53χρονος αδελφός της Αντζελίνα Τζολί επέλεξε να μοιραστεί την εμπειρία του κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Substack, όπως αναφέρει το TMZ, διαβάζοντας μια προσωπική επιστολή.

Η εξομολόγηση για τα παιδικά χρόνια και η απόφαση να μιλήσει δημόσια

Στην επιστολή του, ο James Haven αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της ζωής του και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε προσπαθώντας να καταλάβει και να αποδεχθεί τον εαυτό του.

Όπως είπε:

«Όταν ήμουν μικρό παιδί, είχα εμμονή με τις πριγκίπισσες της Disney. Έβαζα κρυφά γκλίτερ στα μάγουλά μου και μάσκαρα στις βλεφαρίδες μου. Εκείνες τις στιγμές ένιωθα μαγικά».

Εξήγησε ακόμη ότι για πολλά χρόνια προσπαθούσε να κρύψει αυτή την πλευρά του, θεωρώντας πως έτσι θα γινόταν πιο εύκολα αποδεκτός από τους γύρω του.

«Το coming out δεν σημαίνει ότι γίνεσαι κάποιος καινούργιος»

Στο πιο προσωπικό σημείο της εξομολόγησής του, ο James Haven περιέγραψε τι σημαίνει για τον ίδιο η δημόσια αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

«Το coming out δεν σημαίνει ότι γίνεσαι κάποιος καινούργιος. Σημαίνει ότι επιτρέπεις στους άλλους να γνωρίσουν τον άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα πως οι άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος θα αντιμετωπίσουν την απόφασή του με κατανόηση και αγάπη.

Λίγο πριν ολοκληρώσει την επιστολή του, απευθύνθηκε συμβολικά στον μικρό εαυτό του.

«Δεν ήσουν ποτέ μπερδεμένος ή χαλασμένος. Ήσουν απλώς γκέι και άξιζες να ζήσεις ελεύθερα».

Η νέα σελίδα στη ζωή του

Η δημόσια εξομολόγηση έγινε λίγους μήνες μετά τον σύντομο γάμο και τον χωρισμό του από τη Romi Imbelli. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στις ΗΠΑ, οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν στενή σχέση και συνεργάζονται επαγγελματικά.

Ο James Haven, γιος του Jon Voight και αδελφός της Αντζελίνα Τζολί, είχε κατά καιρούς απασχολήσει τα διεθνή μέσα για τις δημόσιες εμφανίσεις του με την αδελφή του. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ, μακριά από τη δημοσιότητα.