Ένα πρωτοφανές ιατρικό λάθος οδήγησε στην οριστική διαγραφή του Δρ. Γιασέρ Άντλι Αμπντέλ Ραχμάν από τα ιατρικά μητρώα της Βρετανίας, καθώς ο χειρουργός του Royal Oldham Hospital συνέδεσε λανθασμένα το έντερο ασθενούς με το στομάχι του, δημιουργώντας μια δομή που χαρακτηρίστηκε «άγνωστη στην ιατρική».

Το χρονικό της επέμβασης και η ιατρική γνωμάτευση

Κατά τη διάρκεια πεντάωρης επέμβασης για την αφαίρεση όγκου, όπως αναφέρει δημοσίευμα της metro, προκλήθηκε ακατάσχετη αιμορραγία όταν κόπηκε τμήμα του λεπτού εντέρου. Ο γιατρός, με τη συνδρομή δεύτερου συναδέλφου του, αποφάσισε να προχωρήσει σε γαστρονηστιδοστομία. Ωστόσο, η λάθος εκτέλεση της τεχνικής είχε ως αποτέλεσμα το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος να ανακυκλώνεται και να επιστρέφει στο στομάχι, αφήνοντας τον νεαρό ασθενή χωρίς κένωση για τρεις εβδομάδες.

Την κατάσταση αποτύπωσε στην κατάθεσή του ο χειρουργός που κλήθηκε να διορθώσει τη ζημιά, αναφέροντας:

«Διαπίστωσα ότι είχε πραγματοποιηθεί γαστρονηστιδοστομία, όμως είχε συνδεθεί στο στομάχι το εγγύς και όχι το περιφερικό τμήμα του λεπτού εντέρου. Έτσι, το περιεχόμενο που έφευγε από το στομάχι δεν είχε καμία διέξοδο και επέστρεφε ξανά σε αυτό, κυκλικά.»

Παράλληλα, πραγματογνώμονας που κατέθεσε στο πειθαρχικό συμβούλιο χαρακτήρισε το συμβάν ως ένα «από τα χειρότερα που μπορεί να κάνει ένας σύμβουλος χειρουργός», σημειώνοντας πως ο κατηγορούμενος όφειλε να γνωρίζει τα όριά του και να ζητήσει εγκαίρως βοήθεια.

Η υποτροπιάζουσα εικόνα του ασθενούς και οι παραβιάσεις

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο ασθενής περιήλθε σε κατάσταση οξείας κρίσης, εμφανίζοντας συνεχείς εμετούς και ανάγκη επείγουσας αφαίρεσης υγρών, ενώ η προϊσταμένη της κλινικής εξέφρασε την ανησυχία της όταν διαπιστώθηκε πως μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου δεν υπήρχε καμία λειτουργία του εντέρου. Παρά τις επιπλοκές, ο Δρ. Ραχμάν διαβεβαίωνε τους γονείς του ασθενούς ότι όλα πήγαν καλά και ότι πρόκειται για διαδικασία που εφαρμόζεται «εκατομμύρια φορές».

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου (GMC), Ράιαν Ντόνοχιου, τόνισε στην τοποθέτησή του: «Ο χειρουργός πραγματοποίησε επέμβαση που δημιούργησε κατάσταση ασύμβατη με τη ζωή».

Ο κ. Ντόνοχιου συμπλήρωσε ότι ο γιατρός αγνόησε τις αναφορές για αφόρητους πόνους και δεν ζήτησε δεύτερη γνώμη.

Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι ο Δρ. Ραχμάν παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (MPTS), καθώς ταξίδεψε και εργάστηκε στην κλινική Affidea Express Care Clinic στην Ιρλανδία χωρίς να λάβει την απαιτούμενη άδεια. Ο ασθενής σώθηκε τελικά χάρη σε δεύτερη, επείγουσα επέμβαση από διαφορετική χειρουργική ομάδα.