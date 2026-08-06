Δεκατρείς άνθρωποι πέθαναν και συνολικά έχουν καταγραφεί 239 κρούσματα χολέρας στο Τσαντ από τον Ιούλιο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η επιδημία εντοπίζεται σε δύο επαρχίες, στη Χατζέρ Λάμις στα βόρεια και σε εκείνη της πρωτεύουσας Ντζαμένα.

Μέχρι τις 3 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 239 κρούσματα σε αυτήν την περίκλειστη χώρα της κεντρικής Αφρικής που αριθμεί 21 εκατομμύρια κατοίκους. Μια εκστρατεία εμβολιασμού είναι σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο και προς το παρόν έχουν εμβολιαστεί 50.799 άνθρωποι.

Ο πρώτος θάνατος από χολέρα καταγράφηκε στις 13 Ιουνίου.

Τους τελευταίους μήνες πολλές αφρικανικές χώρες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με επιδημίες χολέρας, όπως η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Νιγηρία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η χολέρα είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από την κατανάλωση μολυσμένου νερού ή τροφίμων. Θεραπεύεται σχετικά εύκολα, με την ενυδάτωση των ασθενών ή με τη λήψη αντιβιοτικών, σε σοβαρές περιπτώσεις, όμως μπορεί να σκοτώσει εξίσου εύκολα, μέσα σε λίγες ώρες, αν ο ασθενής δεν λάβει καμία θεραπεία.

Σήμερα, οι σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας των λυμάτων έχουν σχεδόν εξαλείψει την ασθένεια στις περισσότερες πλούσιες χώρες. Όμως στο Τσαντ η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τουαλέτες παραμένει μια σοβαρή πρόκληση για τους κατοίκους, εξήγησε το υπουργείο Υγείας.