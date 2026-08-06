Η ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ ολοκλήρωσε μια κακή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και αυτό φαίνεται και στη βαθμολογία της UEFA.

Μετά τις ισοπαλίες των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κόντρα σε Ναϊμέγκεν και ΤΣΣΚΑ 1948, το ελληνικό ποδόσφαιρο περίμενε μια νίκη από τον «δικέφαλο του βορρά» κόντρα στους Βέλγους, αλλά τελικά ήρθε η ήττα.

Οι ελληνικές ομάδες είχαν απολογισμό δύο ισοπαλίες και μία ήττα σε τρία εντός έδρας παιχνίδια και η Ελλάδα έχασε έδαφος στο κυνήγι της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, παραμένοντας στη 12η, πίσω από Τσεχία και Πολωνία.

Οι Τσέχοι, οι οποίοι είναι στη 10η θέση, είχαν μία νίκη και μία ήττα την Πέμπτη (6/8), με τη Χράντετς Κράλοβε να χάνει με 0-1 από τη Μπεσίκτας, ενώ η Γιάμπλονετς νίκησε με 2-0 την RFS.

Βαθμολογία UEFA