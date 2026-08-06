Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου νοσηλεύεται 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της πρόσδεσης φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι του νησιού.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έσπασε κάβος πρόσδεσης και τον χτύπησε στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο 53χρονος υπέστη τραύμα στο κεφάλι, για το οποίο χρειάστηκε να του γίνουν τρία ράμματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προστατευτικό κράνος που φορούσε περιόρισε τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ενώ παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτική νοσηλεία.