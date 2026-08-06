Λίγο μετά τις 7 το πρωί της 7ης Αυγούστου 1974, ο 24χρονος Γάλλος ακροβάτης Φιλίπ Πετί άφησε την οροφή του Νότιου Πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και πάτησε πάνω σε ένα λεπτό ατσάλινο συρματόσχοινο. Βρισκόταν 410 μέτρα πάνω από το Μανχάταν.

Μπροστά του απλωνόταν ένα κενό σχεδόν 40 μέτρων, μέχρι τον Βόρειο Πύργο. Δεν φορούσε ζώνη, δεν υπήρχε δίχτυ ασφαλείας και η παράσταση ήταν απολύτως παράνομη. Για περίπου 45 λεπτά διέσχισε την απόσταση οκτώ φορές, μετατρέποντας μία επικίνδυνη ακροβασία σε ένα από τα διασημότερα στιγμιότυπα της ιστορίας της Νέας Υόρκης.

Ένα σχέδιο έξι ετών

Η ιδέα είχε γεννηθεί το 1968, όταν ο Πετί είδε σε ένα περιοδικό, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιάτρου, ένα σχέδιο των υπό κατασκευή Δίδυμων Πύργων. Έσκισε τη σελίδα και άρχισε να σχεδιάζει αυτό που ονόμαζε «le coup», το μεγάλο του εγχείρημα.

Τα επόμενα έξι χρόνια μελέτησε την κατασκευή των κτιρίων, τις αποστάσεις, τις κινήσεις των φρουρών και τις συνθήκες του ανέμου. Έφτιαξε μοντέλα, πραγματοποίησε δοκιμές σε φυσική κλίμακα στη Γαλλία και επισκέφθηκε επανειλημμένα το εργοτάξιο, άλλοτε προσποιούμενος τον δημοσιογράφο και άλλοτε αναζητώντας τρόπους να φτάσει στις οροφές.

Το απόγευμα της 6ης Αυγούστου, ο Πετί και οι συνεργάτες του μπήκαν στους πύργους μεταμφιεσμένοι σε υπαλλήλους παράδοσης. Μέσα σε βαριά κιβώτια είχαν κρύψει το συρματόσχοινο, τα εργαλεία και τον αποσυναρμολογημένο στύλο ισορροπίας.

Για να περάσουν το πρώτο λεπτό νήμα από τον έναν πύργο στον άλλο χρησιμοποίησαν τόξο και βέλος. Στη συνέχεια τράβηξαν ισχυρότερα σχοινιά και, τελικά, το βαρύ ατσάλινο καλώδιο, το οποίο στερέωναν και τέντωναν όλη τη νύχτα.

Σαράντα πέντε λεπτά πάνω από το Μανχάταν

Όταν ο Πετί έκανε το πρώτο βήμα, οι δρόμοι της οικονομικής περιοχής άρχιζαν να γεμίζουν. Οι περαστικοί σταματούσαν και κοιτούσαν προς τον ουρανό, ενώ αστυνομικοί ανέβηκαν στις οροφές των δύο κτιρίων και του ζητούσαν να επιστρέψει.

Εκείνος δεν περιορίστηκε σε μία απλή διάσχιση. Περπάτησε μπρος και πίσω, γονάτισε, χαιρέτησε το πλήθος και, κάποια στιγμή, ξάπλωσε πάνω στο συρματόσχοινο. «Δεν φοβόμουν, επειδή ήταν κάτι με ακρίβεια», είχε δηλώσει αργότερα. «Πέθαινα από ευτυχία».

Όταν επέστρεψε τελικά στην οροφή, συνελήφθη και οδηγήθηκε για ψυχιατρική εξέταση. Οι κατηγορίες, ωστόσο, αποσύρθηκαν με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιούσε δωρεάν υπαίθρια παράσταση για παιδιά στο Σέντραλ Παρκ.

Ο Γκάι Τοτζόλι, ο πρώτος διευθυντής του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, περιέγραψε αργότερα την πράξη του Πετί ως το «τέλειο έγκλημα», επειδή πραγματοποιήθηκε μπροστά σε ολόκληρη την πόλη και το κοινό τον αγάπησε γι’ αυτό.

Από παράνομη ακροβασία σε ιστορική εικόνα

Η διάσχιση έγινε γνωστή ως το «καλλιτεχνικό έγκλημα του αιώνα» και πέρασε στην ιστορία όχι μόνο ως επίδειξη τόλμης, αλλά και ως μια εξαιρετικά προσεκτικά σχεδιασμένη παράσταση στον δημόσιο χώρο.

Μετά την καταστροφή των Δίδυμων Πύργων στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Πετί απέκτησαν πρόσθετο συμβολισμό, ως εικόνες μιας Νέας Υόρκης και ενός ορίζοντα που δεν υπάρχουν πια. Η ιστορία της διάσχισης περιλαμβάνεται σήμερα στη μόνιμη ιστορική έκθεση του Εθνικού Μνημείου και Μουσείου της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το εγχείρημά του αποτέλεσε το θέμα του ντοκιμαντέρ «Man on Wire» του Τζέιμς Μαρς, το οποίο κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ το 2009.

Ο ίδιος ο Πετί συνόψισε αργότερα με μία φράση την εμμονή που τον οδήγησε πάνω από το κενό: «Όταν βλέπω δύο πύργους, πρέπει να περπατήσω».

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

626: Ο Βυζαντινός Στόλος συντρίβει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη, μια νίκη που αποδίδεται στην «Υπέρμαχο Θεοτόκο» και αποτελεί την απαρχή του Ακάθιστου Ύμνου.

1933: Η Αγλαΐα Κυριακού αφήνει με μυστική διαθήκη ολόκληρη την περιουσία της για την ίδρυση παιδιατρικής κλινικής. Η δωρεά της θα οδηγήσει στη δημιουργία του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού».

1942: Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάζονται στο Γκουανταλκανάλ, στις Νήσους Σολομώντα, εγκαινιάζοντας την πρώτη μεγάλη συμμαχική επίθεση εναντίον της Ιαπωνίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1964: Το Κογκρέσο των ΗΠΑ εγκρίνει το Ψήφισμα του Κόλπου Τόνκιν, παραχωρώντας στον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον ευρείες εξουσίες και ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου στο Βιετνάμ.

1974: Ο Γάλλος σχοινοβάτης Φιλίπ Πετί περπατά παράνομα πάνω σε συρματόσχοινο ανάμεσα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, σε ύψος περίπου 400 μέτρων, πραγματοποιώντας μία από τις διασημότερες ακροβασίες στην ιστορία.

1998: Δύο παγιδευμένα οχήματα εκρήγνυνται σχεδόν ταυτόχρονα στις αμερικανικές πρεσβείες στην Κένυα και την Τανζανία. Οι επιθέσεις της Αλ Κάιντα αφήνουν 224 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες.

2004: Εγκαινιάζεται η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», λίγες ημέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, συνδέοντας οδικά την Πελοπόννησο με τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

2008: Ξεσπά ο πόλεμος Ρωσίας–Γεωργίας με επίκεντρο τη Νότια Οσετία. Η πενθήμερη σύγκρουση καταλήγει στην προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο γεωργιανό έδαφος και αλλάζει τις ισορροπίες στον Καύκασο.

2023: Οργανωμένη επίθεση Κροατών χούλιγκαν και Ελλήνων συνεργών τους έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια καταλήγει στον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου φιλάθλου Μιχάλη Κατσούρη.

Γεννήσεις

1948 – Αντώνης Βαρδής, εμβληματικός Έλληνας τραγουδοποιός, συνθέτης, τραγουδιστής και κιθαρίστας, γεννημένος στο Μοσχάτο. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος «Vikings» στα εφηβικά του χρόνια κι εργάστηκε ως μουσικός στις μπουάτ της Πλάκας, πλάι σε κορυφαίους συνθέτες και τραγουδιστές. Ξεχώρισε για συνεργασίες με ονόματα όπως Νταλάρας, Αλεξίου, Γαλάνη, Πάριος και Παπακωνσταντίνου, ενώ υπέγραψε διαχρονικές επιτυχίες

1975 – Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron), Νοτιοαφρικανή ηθοποιός και παραγωγός, γεννημένη στις 7 Αυγούστου στο Μπενονί της Νότιας Αφρικής. Ξεκίνησε ως μοντέλο και μαθήτρια μπαλέτου, αλλά η καριέρα της απογειώθηκε στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’90 με ρόλους σε ταινίες όπως «The Devil’s Advocate» και «The Cider House Rules». Έγινε διεθνώς γνωστή ως η πρώτη Αφρικανή που βραβεύτηκε με Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Monster» (2003).

1982 – Βασίλης Σπανούλης, κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής, γεννημένος στη Λάρισα στις 7 Αυγούστου. Αγωνίστηκε ως πόιντ γκαρντ κυρίως σε Μαρούσι, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και NBA (Χιούστον Ρόκετς), με ηγετική παρουσία και κατακτήσεις: 3 Ευρωλίγκες, 7 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα Ελλάδας. Αναδείχθηκε MVP Final Four Ευρωλίγκας, πρώτος σκόρερ και πασέρ στην Ευρώπη, και λατρεύτηκε για το δυναμισμό, την ηγετική του αύρα και τα νικητήρια σουτ. Από το 2021 ασχολείται με την προπονητική, αναλαμβάνοντας την Εθνική Ελλάδας και κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, συνεχίζοντας να εμπνέει το ελληνικό μπάσκετ

Θάνατοι

2022 – Διονύσης Σιμόπουλος (Dionysis Simopoulos), εμβληματικός Έλληνας αστροφυσικός και επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Γεννημένος στα Ιωάννινα, σπούδασε στις ΗΠΑ και εργάστηκε ως διευθυντής Πλανηταρίου στη Λουιζιάνα, πριν κληθεί στην Αθήνα το 1973. Μετά από 41 χρόνια ηγεσίας στον εκλαϊκευμένο επιστημονικό λόγο, έγραψε δεκάδες βιβλία, σενάρια και ντοκιμαντέρ, βραβεύτηκε στην Ελλάδα και διεθνώς για την προσφορά του στην αστρονομική εκπαίδευση, και ενέπνευσε γενιές να κοιτάξουν «προς τα άστρα»

Αστέριος, Νικάνωρ, Αστρινή