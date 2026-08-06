Τουλάχιστον 58 στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις με drones και πυραύλους που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι αντάρτες Χούθι, στην πιο πολύνεκρη επίθεση από το 2022, όταν οι δύο αντίπαλες πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Οι ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση «την κατάλληλη ώρα και στο κατάλληλο μέρος», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της υεμενίτικης κυβέρνησης, που είναι αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα.

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν τα πλήγματα σε αντίποινα για την πρόσφατη ενίσχυση, όπως λένε, των υεμενίτικων δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Μια στρατιωτική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί είναι 58 και οι τραυματίες «δεκάδες». Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 38 νεκρούς και 29 τραυματίες.