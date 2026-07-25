Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι απείλησαν με αντίποινα κατά της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας το Ριάντ ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται σε νέα μέτωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων των Χούθι στη Χοντέιντα. Μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στους αντάρτες ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, λίγες ώρες αφότου οι Χούθι ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας και δήλωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο πλοία της χώρας.

Η νέα αυτή κλιμάκωση ανοίγει ακόμη ένα μέτωπο στην ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση που ακολούθησε τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, το Ιράν συνεχίζει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, της μοναδικής άλλης θαλάσσιας οδού εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας.

«Η στοχοποίηση πολιτικών εγκαταστάσεων στη Χοντέιντα και στο νησί Καμαράν από τον σαουδαραβικό εχθρό συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του μέσω Telegram το κίνημα Ανσαράλα των Χούθι, προσθέτοντας ότι «τα πρόσφατα αυτά εγκλήματα δεν θα μείνουν αναπάντητα».

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της Υεμένης δήλωσε στο AFP ότι μεταξύ των στόχων των σαουδαραβικών επιδρομών ήταν ναυτική βάση στο λιμάνι της Χοντέιντα και στρατιωτικό στρατόπεδο στο νησί Καμαράν.