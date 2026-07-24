Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το οποίο συνδέεται με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, μετέδωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα εναντίον του λιμανιού της Χοντάιντα, καθώς και του νησιού Καμαράν.

Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ανέφερε ότι οι επιδρομές είχαν στόχο θέσεις των Χούθι στην περιοχή.

The Saudi Air Force airstrikes targeted telecommunications facilities in Hodeidah, Yemen. pic.twitter.com/NpgxsZuMfb — World Source News (@Worldsource24) July 24, 2026

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Χοντάιντα δήλωσαν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.

Μικρές ζημιές στο κύτος του υπέστη το σαουδαραβικό πλοίο NCC MASA, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε ενώ έπλεε την Παρασκευή στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, SPA.

Επικαλούμενο επίσημη πηγή της Γενικής Αρχής Μεταφορών, το πρακτορείο μετέδωσε ότι από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε πως τόσο το πλοίο όσο και το πλήρωμά του ήταν ασφαλή. Το NCC MASA συνέχισε κανονικά την πορεία του προς τον προορισμό του.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης ότι επιβάλλουν αποκλεισμό στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.