Ένα άνευ προηγουμένου ιστορικό ορόσημο στη βιοτεχνολογία διχάζει την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ερευνητές κατασκεύασαν τους πρώτους ιούς που σχεδιάστηκαν εξ ολοκλήρου από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το τεχνολογικό αυτό επίτευγμα αναζωπυρώνει τις ελπίδες για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων απέναντι σε ανθεκτικά μικρόβια, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για το πώς θα διασφαλιστεί ότι η παραγωγική τεχνολογία θα παραμείνει απολύτως ασφαλής για την ανθρωπότητα.



Οι συγκεκριμένοι ιοί ανήκουν στην κατηγορία των βακτηριοφάγων. Πρόκειται για μικροοργανισμούς που προσβάλλουν αποκλειστικά βακτήρια και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για τη θεραπεία ασθενών με επιμένουσες λοιμώξεις.



Σε εργαστηριακές δοκιμές, ένα κοκτέιλ από ιούς σχεδιασμένους με AI κατάφερε να εξολοθρεύσει βακτήρια E. coli τα οποία ήταν πλήρως ανθεκτικά στους φυσικούς βακτηριοφάγους, ανοίγοντας νέους ελπιδοφόρους δρόμους στη σύγχρονη ιατρική επιστήμη.

Ο Δρ Μπράιαν Χάι, χημικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, χρησιμοποίησε εξελιγμένα γονιδιωματικά γλωσσικά μοντέλα για να σχεδιάσει λειτουργικά γονιδιώματα. Στη συνέχεια, αυτοί οι ιοί δημιουργήθηκαν μέσα στο εργαστήριο και αντιμετώπισαν το βακτήριο επιτυχώς.

Η ικανότητα ταχείας σχεδίασης γονιδιωμάτων και η προσαρμογή τους θα μπορούσε κυριολεκτικά να μετασχηματίσει τις θεραπείες, όπως έγραψαν οι ερευνητές στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science.



Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι εγείρονται σημαντικοί προβληματισμοί βιοασφάλειας. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Αναφέρουν ότι η ικανότητα σύνθεσης ιογενών γονιδιωμάτων με AI υφίσταται πλέον, όμως η διαχείριση για την ασφαλή της κατεύθυνση απλώς απουσιάζει.



Τα μοντέλα εκπαιδεύτηκαν σε γενετικά δεδομένα από βακτηριοφάγους, ενώ ο γενετικός κώδικας ιών που προσβάλλουν ανθρώπους αποκλείστηκε σκόπιμα. Η Δρ Φίλιππα Λέντζος, τονίζει ότι χρειαζόμαστε δικλίδες ασφαλείας και εξαιρετικά κατάλληλη βιοπροστασία, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.