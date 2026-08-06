Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε για να εξετάσει τη συνεχιζόμενη απειλή που θέτει για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια η τρομοκρατική οργάνωση ISIL, γνωστή και ως DAESH.

Σε διάσκεψη τον Ιούνιο, ο ασκών χρέη επικεφαλής του Γραφείου του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας δήλωσε ότι η Αλ Κάιντα, το DAESH και οι συνδεδεμένες με αυτές οργανώσεις «παραμένουν προσαρμοστικές και ανθεκτικές».

Ανώτεροι αξιωματούχοι του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ενημέρωσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι το Ισλαμικό Κράτος —ISIL/DAESH— και οι συνδεδεμένες με αυτό οργανώσεις εξακολουθούν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα παρά τη συνεχή στρατιωτική πίεση, προσαρμοζόμενες μέσω αποκεντρωμένων δικτύων, της τεχνητής νοημοσύνης, κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, εικονικών περιουσιακών στοιχείων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Παρουσίασαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του ΟΗΕ στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και προειδοποίησαν ότι η απειλή είναι εντονότερη στην Αφρική, ιδιαίτερα στο Σαχέλ και στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, ενώ το ISIL-K παραμένει επικίνδυνο στο Αφγανιστάν και η μεταβατική περίοδος στη Συρία απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ οι τρομοκρατικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται την αδύναμη διακυβέρνηση, τις συγκρούσεις και το οργανωμένο έγκλημα, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική.

Τα μέλη του Συμβουλίου υπογράμμισαν επίσης τους κινδύνους από τους ξένους μαχητές, τη διαδικτυακή στρατολόγηση και την εξέλιξη τεχνολογιών που υπερβαίνουν τις υφιστάμενες δυνατότητες αντιμετώπισης.

Οι ομιλητές ζήτησαν ενισχυμένη διεθνή συνεργασία μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της ασφάλειας των συνόρων, των οικονομικών ερευνών, των κυρώσεων, της εποπτείας της τεχνολογίας, της υποστήριξης των θυμάτων και της διαρκούς παροχής βοήθειας στα κράτη της πρώτης γραμμής, ώστε να αποτραπεί η αναβίωση του DAESH.

O Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας Iωάννης Σταματέκος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η τρομοκρατική απειλή του Ισλαμικού Κράτους παραμένει και απαιτεί διαρκή διεθνή επαγρύπνηση.

Ο κ. Σταματέκος εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη δραστηριοποίηση της τρομοκρατίας σε σειρά περιοχών, ιδίως στην Αφρική, αλλά και στη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και την Κεντρική Ασία.

Επίσης εξέφρασε ανησυχία για την ολοένα και πιο εξελιγμένη κατάχρηση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών και επιβεβαίωσε τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και τον κεντρικό ρόλο της ανθρωπιστικής διάστασης στις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβης Τάμι Μπρους, δήλωσε ότι η νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική της χώρας της, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, προσδιορίζει τρεις απειλές προτεραιότητας: «τους ναρκοτρομοκράτες και τις διεθνικές συμμορίες, τους παραδοσιακούς ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους αριστερούς εξτρεμιστές».

Υπογράμμισε τη σημασία της αντιμετώπισης του DAESH, της Αλ Κάιντα και των συνδεδεμένων με αυτές οργανώσεων και επαίνεσε τα κράτη-μέλη των οποίων οι επιχειρήσεις και οι προσπάθειες διακοπής της χρηματοδότησης έχουν περιορίσει τη δράση αυτών των οργανώσεων στο Ιράκ, στη Συρία και στη Σομαλία.

Aνέφερε επίσης ότι, «πέραν της απειλής των τζιχαντιστών», το Ιράν και οι οργανώσεις που ενεργούν ως εντολοδόχοι του συνεχίζουν να αποσταθεροποιούν τη Μέση Ανατολή, ζητώντας «διευρυμένη ανταλλαγή πληροφοριών» για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε, έχουν χαρακτηρίσει 20 καρτέλ και διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο δυτικό ημισφαίριο ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις από τον Ιανουάριο του 2025.

«Δεν θα επιτρέψουμε στην περιοχή να μετατραπεί σε καταφύγιο για όσους απειλούν την ασφάλειά μας», υπογράμμισε.

«Από την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021, πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις εξακολουθούν να ευδοκιμούν στη χώρα, μέσα σε ένα ολοένα και πιο ευνοϊκό περιβάλλον», δήλωσε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Πακιστάν, πρέσβης Ασίμ Ιφτιχάρ ‘Αχμαντ.

«Πρέπει επίσης να διακόψουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω κρυπτογραφημένων διαύλων, όπως τα ψηφιακά πορτοφόλια, τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και τα κρυπτονομίσματα», πρόσθεσε.

Η Επικεφαλής του Γραφείου του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Γραφείο του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, Ογκουλτζερέν Νιγιαζμπερντίγιεβα, ανέφερε ότι «παρότι οι συνεχείς αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις έχουν αποδιοργανώσει την ανώτερη ηγεσία του DAESH και έχουν περιορίσει την ικανότητά του να κατευθύνει κεντρικά τις επιχειρήσεις του, η οργάνωση εξακολουθεί να προσαρμόζεται».

«Σήμερα, η απειλή παραμένει ιδιαίτερα έντονη σε περιοχές της Αφρικής, ιδίως στο Σαχέλ και στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, όπου αρκετές συνδεδεμένες οργανώσεις συνεχίζουν να ενισχύουν τις δυνατότητές τους, να διευρύνουν την επιχειρησιακή τους εμβέλεια και να προσαρμόζουν τις τακτικές τους», πρόσθεσε.

Η Επαρχία του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική —ISWAP, ανέφερε, εξακολουθεί να είναι η πιο ενεργή συνδεδεμένη με το DAESH οργάνωση παγκοσμίως και έχει επιδείξει αυξανόμενη ικανότητα απόκτησης και χρήσης εμπορικής τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.