Σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους το φετινό καλοκαίρι στην Ιταλία είναι το θερμότερο του τελευταίου αιώνα. Τον Ιούλιο που μόλις μας πέρασε, καταρρίφθηκε και το ρεκόρ του 2003, που έως τώρα εθεωρείτο η πιο ζεστή χρονιά από τότε που πραγματοποιούνται οι σχετικές επιστημονικές μετρήσεις.

Το τέταρτο, κατά σειρά κύμα καύσωνα που πλήττει την χώρα, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον άλλες δέκα ημέρες. Στην περιοχή Αφραγκόλα της Νάπολης σήμερα το θερμόμετρο άγγιξε τους 48 βαθμούς. Η Πολιτική Προστασία της χώρας έκανε γνωστό ότι αύριο, είκοσι έξι πόλεις θα βρίσκονται «στο κόκκινο», σε ύψιστο επίπεδο επιφυλακής λόγω της ζέστης. Στο Μπισέλιε της Απουλίας, ένας άνδρας ογδόντα ενός ετών έχασε την ζωή του ενώ ετοιμαζόταν να βουτήξει στην θάλασσα. Ο θάνατος προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς, κατά πάσα πιθανότητα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Τους τελευταίους δύο μήνες τόσο οι βόρειες, όσο και οι κεντρικές και νότιες περιφέρειες της Ιταλίας παρέμειναν υπό συνεχή πίεση, με σχεδόν αδιάκοπα κύματα καύσωνα. Στο νησί της Σαρδηνίας, γεωργοί και κτηνοτρόφοι που έχουν υποστεί τεράστια ζημιά εξαιτίας του καύσωνα και της ξηρασίας, ζήτησαν την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, για να μπορέσουν να λάβουν άμεση κρατική στήριξη. Στη Γένοβα ο δήμος αποφάσισε να παρατείνει το μέτρο που επιτρέπει δωρεάν είσοδο των πολιτών άνω των 65 ετών σε σειρά μουσείων, κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Ανκόνα, χάρη στη βοήθεια εθελοντών, οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν απευθείας σπίτι τους τα τρόφιμα που αγοράζουν από μικρά και μεγάλα καταστήματα.