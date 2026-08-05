Νέους ισχυρισμούς για πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές διατύπωσε η Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξε επτά κέντρα αποθήκευσης και διανομής στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση προϊόντων διπλής χρήσης και εξαρτημάτων μη επανδρωμένων οχημάτων, ενώ ανακοίνωσε ακόμη ότι επλήγησαν τρία φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς αυτούς του ρωσικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με τη φύση των προϊόντων που ήταν αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν πως από τα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι. Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον στόχων που, σύμφωνα με την ίδια, συνδέονται με τις ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων οχημάτων.

Ουκρανικά drones έχουν επιτεθεί από τις 18 Ιουλίου σε τουλάχιστον 20 αποθήκες που ανήκουν στη μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, την Wildberries, καταστρέφοντας αριθμό αυτών, ενώ συνεχίσθηκαν επίσης τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Το Κίεβο λέει πως «φέρνει τον πόλεμο στο σπίτι» των απλών Ρώσων και επιδιώκει να αυξήσει το κόστος της Μόσχας από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έπληξαν τέσσερα κέντρα αποθήκευσης και διανομής στην ουκρανική πρωτεύουσα χρησιμοποιώντας πυραύλους εδάφους-εδάφους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς. Πρόσθεσε πως η Ρωσία έπληξε επίσης τρεις αποθήκες στην περιοχή γύρω από το Κίεβο.

Τα τρία φορτηγά πλοία, στα οποία επιτέθηκε η Ρωσία, επλήγησαν νότια του λιμανιού της Οδησσού, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το οποίο πρόσθεσε, χωρίς να παράσχει στοιχεία, ότι μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό υλικό για τον ουκρανικό στρατό, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.