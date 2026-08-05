Μία από τις φονικότερες επιθέσεις που έχει δεχθεί το Κίεβο μέσα στο 2026 εξαπέλυσε η Ρωσία, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και μη drones, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 22.

Η επίθεση ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι «ο εχθρός επιτίθεται και πάλι μαζικά στην περιοχή του Κιέβου».

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν για περισσότερο από μία ώρα, καθώς διαδοχικά κύματα βαλλιστικών πυραύλων έπληξαν το Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας, οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και αποθηκευτικούς χώρους.

Οι απώλειες και η ρωσική ανακοίνωση

Ο Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε ότι 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Μπορισπίλ, τέσσερις στην περιφέρεια Μπούτσα και ένας στην περιφέρεια Φάστιβ.

Από την πλευρά της, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο κέντρα εφοδιασμού και logistics στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή.

Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και διανομή διαφόρων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και για την παραγωγή και διανομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε τρία φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι υπάρχουν φόβοι πως άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από πλήγματα στο κέντρο της πόλης.

Όπως ανέφερε μέσω Telegram, τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «για ακόμη μία φορά πλήττει σκόπιμα αμάχους και πολιτικές υποδομές».

Κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον του Κιέβου τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ και η Ουκρανία έχει αυξήσει τα πλήγματά της σε ρωσικές πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, ουκρανικές επιθέσεις έχουν στοχοποιήσει επανειλημμένα αποθήκες της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries. Το πρωί της Τρίτης, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας, στην πιο πρόσφατη επίθεση εναντίον αποθηκών της εταιρείας.

Μία ημέρα νωρίτερα, Ρώσοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν από επίθεση με drone σε πολυσύχναστη παραλία στη νότια περιφέρεια Κρασνοντάρ, μπροστά στα μάτια τουριστών.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία εξέφρασε την οργή της για βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να καταδιώκεται από drone στη Χερσώνα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό εσκεμμένο «κυνήγι» και «σαφάρι» εναντίον αμάχων.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν εσκεμμένα αμάχους.

Η Ουκρανία έχει παράλληλα απευθύνει νέα έκκληση προς τους συμμάχους της για περισσότερους αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστές πυραύλων Patriot, προκειμένου να ενισχύσει την άμυνά της απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.