Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων στο Κίεβο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι επιδρομές προκάλεσαν επίσης πυρκαγιές σε αποθήκες, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι οι εκρήξεις άρχισαν να ακούγονται λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Την ίδια ώρα, στη ρωσική περιφέρεια Τούλα, μεγάλη αποθήκη της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από ουκρανική επιδρομή, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και την εταιρεία.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, διαπιστώθηκαν ζημιές σε «πάνω από επτά» τοποθεσίες της πρωτεύουσας στις συνοικίες Χολοσίφσκι, Ντεσνιάνσκι, Ομπολόνσκι και Σβιατοσίνσκι.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο νωρίτερα για ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευτεί εναντίον της πόλης.

«Εκδηλώθηκε φωτιά σε αποθήκες», πλήττοντας «εκτενή περιοχή», ενώ υπέστησαν επίσης «υποδομές», σημείωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Στη συνοικία Χολοσίφσκι, δυο τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια αποθήκης όπου σημειώθηκε κατάρρευση», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν.

Αναφέρθηκε σε μια νεκρή και καταμετρούσε «12 τραυματίες» στις 02:28.

«Οι υποδομές υπέστησαν ζημιές», ανέφερε η ίδια πηγή, κάνοντας λόγο για διαρροή «αμμωνίας» στη Χολοσίφσκι», που πάντως που κατόπιν «περιορίστηκε».

Επίσης στην περιφέρεια του Κιέβου, στην περιοχή Μπούτσα, δεύτερος άνθρωπος σκοτώθηκε, ανέφερε η αρμόδια στρατιωτική διοίκηση, κάνοντας λόγο για 21 τραυματίες και κατηγορώντας τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που έπληξε «εσκεμμένα» άμαχους και πολιτικές υποδομές.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, οι δυο πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα μακράς εμβέλειας αυξανόμενης έντασης τους τελευταίους μήνες κι ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων αυξάνεται.

Το Κίεβο ζητά από συμμάχους του να του στείλουν περισσότερους πυραύλους για συστήματα Patriot, αμερικανικής κατασκευής, για να μπορεί να προστατεύει τον ουκρανικό εναέριο χώρο από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Σάββατο ρωσικά πλήγματα σκότωσαν δέκα ανθρώπους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, όπου τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 30 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Την ίδια ημέρα, πλοίο της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom βυθίστηκε σε επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Ο ουκρανικός στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στη Ρωσία, ιδίως εγκαταστάσεις του τομέα των υδρογονανθράκων και αυτού του εφοδιασμού.

Στη ρωσική περιφέρεια Τούλα, μεγάλη αποθήκη του ρωσικού ηλεκτρονικού καταστήματος Wildberries πήρε φωτιά και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μίλιαεφ, ενώ την επιδρομή επιβεβαίωσε η ίδια η επιχείρηση, τονίζοντας πως είχε απομακρύνει το προσωπικό προτού γίνει η επίθεση.

Πάνω από δέκα κέντρα διανομής και αποθήκες της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν υποστεί ουκρανικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ντμίτρι Μίλιαεφ έκανε επίσης λόγο για ζημιές σε δυο βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε δυο πολυκατοικίες στην περιφέρεια Τούλα.

Χθες, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομές εκατοντάδων ουκρανικών drones, οι 5 στην περιφέρεια της Μόσχας.

Πρόκειται για απολογισμό θυμάτων ασυνήθιστα βαρύ για την περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη γραμμή του αχανούς μετώπου.

Επίσης χθες, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι (βορειοανατολικά), δυο κορίτσια 5 και 10 ετών και ηλικιωμένη σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενων βομβών από τη ρωσική πολεμική αεροπορία, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ. Ενώ στη Μικολάοιφ (νοτιοανατολικά), 89χρονη σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα.

Στα μέτωπα, οι εξελίξεις έχουν επιβραδυνθεί, εκτιμά το Γαλλικό Πρακτορείο. Οι μάχες συνεχίζουν να επικεντρώνονται στις τελευταίες πόλεις υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιοχή Ντονμπάς — επίκεντρο της βιομηχανίας στην ανατολική Ουκρανία, που η Ρωσία εννοεί να καταλάβει πλήρως κι έχει ανακοινώσει ήδη πως έχει προσαρτήσει ότι δεν ελέγχει.

Οι προσπάθειες μεσολάβησης των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος έχουν ουσιαστικά ανασταλεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.