Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει 1,4 δισ. ευρώ από τους τόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα χρήματα προέρχονται από τόκους επί των ταμειακών υπολοίπων, τμήματος των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει από την ΕΕ μετά την εισβολή της Μόσχας, πρόσθεσε η Κομισιόν.

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει. Και χρησιμοποιούμε τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα το κάνει», αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Καθιστούμε διαθέσιμα για την Ουκρανία άλλο 1,4 δισ. ευρώ από αυτά. Αυτή η κίνηση θα υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη αντίσταση της Ουκρανίας εναντίον του παράνομου πολέμου της Ρωσίας», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ