Περισσότερες από δέκα ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 5/08 στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην περιοχή και κατέγραψε τα γεγονότα.

Είχε προηγηθεί συναγερμός της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Another video of the awful scenes in Kyiv tonight as a result of the ballistic missile attack.



People on the right bank are being told to shut windows.



It's awful seeing Russia being allowed to pick-off targets with no "allies" able to help defend. pic.twitter.com/CAqNFpOqm1 — Tim White (@TWMCLtd) August 4, 2026

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο διαβεβαίωσε πως επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα, προσθέτοντας πως «το Κίεβο και η περιφέρειά του υφίστανται επίθεση» με βαλλιστικούς πυραύλους. Ανέφερε κατόπιν πως χτυπήθηκε τουλάχιστον ένα κτίριο, που δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία, σε συνοικία της πόλης.

Η στρατιωτική διοίκηση έκανε λόγο για «κίνδυνο που παραμένει υψηλός», παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ανταλλάσσουν πλήγματα μακράς εμβέλειας αυξανόμενης έντασης τους τελευταίους μήνες κι ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων αυξάνεται.

Ο ουκρανικός στρατός πολλαπλασιάζει τις επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στη Ρωσία, ιδίως εγκαταστάσεις του τομέα των υδρογονανθράκων και αυτού του εφοδιασμού. Από την άλλη, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις σχεδόν κάθε νύχτα.