Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο ΕΟΔΥ, καθώς τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου συνεχίζουν να αυξάνονται. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 23 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στα 65 από την έναρξη της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της λοίμωξης, ενώ 20 ασθενείς νοσηλεύονται. Από αυτούς, οι οκτώ βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Η Αττική συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής επιτήρησης. Ειδικότερα, έχουν καταγραφεί 11 κρούσματα στην Αρτέμιδα (Λούτσα), επτά στο Μαρκόπουλο και πέντε στην Παλλήνη.

Ο χάρτης των κρουσμάτων

Παράλληλα, περιστατικά του ιού έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Πέλλα, οι Σέρρες, η Ημαθία και η Θεσσαλονίκη.

Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ωστόσο καλούν τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, καθώς αποτελούν τον βασικό φορέα μετάδοσης του ιού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.