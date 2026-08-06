Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 0-1 από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Αλέσιο Λίσι τόνισε ότι θα πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγματα, εκφράζοντας παράλληλα την πίστη του για ανατροπή στη ρεβάνς.

Οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν να πάρουν προβάδισμα για την πρόκριση στα play off αλλά δεν τα κατάφεραν και θα πρέπει να ανατρέψουν το σκορ στις Βρυξέλλες, με τον Ιταλό τεχνικό να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε…

Για το αν θεωρεί πως ήταν μία από αυτές τις βραδιές στις οποίες όλα πάνε στραβά: «Δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για την τύχη. Απέναντι στη Ντιναμό δεχθήκαμε νωρίς γκολ και κόρνερ στο πρώτο λεπτό. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στις αρχές του ματς. Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά τη στατιστική ήταν καλή αλλά δεν με νοιάζει η κατοχή. Με νοιάζουν οι ευκαιρίες, με τον Ζαφείρη, με τον Τάισον, με τον Γερεμέγεφ. Χάσαμε πέναλτι, χάσαμε ευκαιρίες, αλλά ίσως αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βελτιωθούμε. Αν μπαίναμε με περισσότερη σοβαρότητα θα παίρναμε κάτι καλύτερο από το ματς».

Για το χειροκρότημα των οπαδών στο τέλος και αν δίνει ώθηση για τη ρεβάνς: «Σίγουρα έχουμε πολλή πίστη ενόψει της ρεβάνς. Είναι 90λεπτά και πρέπει να κάνουμε ένα ματς το καλύτερο δυνατό στο τέλειο. Είμαι αισιόδοξος όπως πάντα, ακόμα και όταν δεν παίζουμε καλά. Ξέρω αυτή την ομάδα και ξέρω ότι θα παλέψουμε εκεί».

Για το αν υπάρχει σειρά στους εκτελεστές των πέναλτι ή ήταν συμφωνία των παικτών: «Προπονούμαστε και σε αυτό. Σήμερα ήταν η πρώτη εκτέλεση της σεζόν, οι υπόλοιποι ήταν στον πάγκο».

Για τους διαφορετικούς εκτελεστές στις στημένες φάσεις: «Προτιμώ να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Απάντησα ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε αρκετά κομμάτια του αγώνα. Πέρσι ήμουν σε μία ομάδα που ήταν πρώτη στα στημένα, μετά την Άρσεναλ, στην Ευρώπη. Στη Μιραντές το ίδιο. Πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό».

Για το αν είναι ικανοποιημένος με τις επιλογές του: «Πιστεύω ότι η στιγμή που έπαιξαν Γερεμέγεφ-Μύθου μαζί ήταν καλή. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες με το που μπήκε ο Γέρε. Είμαι ευχαριστημένος. Ο Τέιλορ δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει στα χαφ. Και στη Σέλτικ έχει παίξει. Μία θέση που γνωρίζει καλά και μου άρεσε η εμφάνισή του».