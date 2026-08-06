Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού για τη μεσαία γραμμή και οι συζητήσεις συνεχίζονται τόσο με τον ίδιο όσο και με τη Σανταντέρ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Την ώρα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του προετοιμάζονται για τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν, μετά το 0-0 στο Καραϊσκάκη, η διοίκηση συνεχίζει τις προσπάθειές της για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ.

Οι «ερυθρόλευκοι», ως γνωστόν, θέλουν να αποκτήσουν έναν χαφ που θα κάνει τη διαφορά και στο προσκήνιο έχει έρθει τις τελευταίες μέρες ο 24χρονος διεθνής Κολομβιανός, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον κι από άλλες ομάδες.

Η περίπτωση του Πουέρτα δεν είναι εύκολη, στον Ολυμπιακό όμως είναι αποφασισμένοι να το παλέψουν και είναι σε συζητήσεις τόσο με τον ίδιο όσο και με τη Σανταντέρ, η οποία επέστρεψε στη La Liga και κοστολογεί τον παίκτη με περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ.