Τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/8) σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στην Παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας – Καρπενησίου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, περίπου στις 04:15, αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος από το Καρπενήσι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε εκτός δρόμου, με συνέπεια ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καρπενησίου.