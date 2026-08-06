Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας νοσηλεύεται η 30χρονη που έπεσε στη θάλασσα από την υψηλή γέφυρα της πόλης, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως μόλις η Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας ενημέρωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας για το συμβάν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμε και το επαγγελματικό σκάφος «ΑΝΤΙΓΟΝΗ».

Η γυναίκα εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή, ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Την προανάκριση για τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.