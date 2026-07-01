Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την τριπλή εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Από τις εμπρηστικές επιθέσεις τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα ακόμη άτομα, ανάμεσά τους και η Αφροδίτη Νέστορα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών.

Πώς έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά στην πυλωτή της πολυκατοικίας, η Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της κατέβηκαν από το διαμέρισμα στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τις φλόγες, που είχαν ήδη επεκταθεί σε δύο σταθμευμένα οχήματα και σε τμήμα του κτιρίου.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάσβεσης σημειώθηκε ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα να προκληθεί ισχυρή έκρηξη.

Η Βάγια Νέστορα υπέστη βαριά εγκαύματα και υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά της, ενώ η κόρη της εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραυματισμένη με ελαφρά εγκαύματα.

Βίντεο «δείχνουν» τουλάχιστον τρεις δράστες

Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο αποτυπώνει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις.

Από την ανάλυση των πρώτων στοιχείων προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες.

Οι δύο φέρονται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και να τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων, ενώ τρίτο άτομο ακολουθούσε με δεύτερη μοτοσυκλέτα, έχοντας -κατά τις ίδιες πληροφορίες- ρόλο υποστήριξης και επιτήρησης της περιοχής.

Οι ερευνητές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός ακόμη συνεργού, ο οποίος πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα πλάνα από τη διαφυγή των δραστών, καθώς θεωρούνται αρκετά καθαρά και ενδέχεται να οδηγήσουν στην αναγνώριση των εμπλεκομένων.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας, εξετάζει μαρτυρίες κατοίκων και αυτόπτων μαρτύρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί εργαστηριακή ανάλυση στα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών.

Στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί εάν οι μηχανισμοί παρουσιάζουν ομοιότητες με αντίστοιχες επιθέσεις του παρελθόντος και αν υπάρχουν κοινά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα ως προς την ταυτότητα των δραστών.

Μεταξύ των σεναρίων που ερευνώνται είναι η πιθανή εμπλοκή ατόμων που κινούνται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για επιθέσεις ή καταδρομικές ενέργειες.

Παράλληλα, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να μην υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τη συγκεκριμένη επίθεση, καθώς ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα μεταβάλλει ουσιαστικά τη βαρύτητα της υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι η αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού και των ευρημάτων από τους εμπρηστικούς μηχανισμούς θα αποδειχθεί καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης.