Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια, στη Θεσσαλονίκη.

Η άτυχη γυναίκα είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα και είχε διασωληνωθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ

βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε

άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα

[80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση

και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της

και στους οικείους της.

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή της Ανάληψης, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Από την έκρηξη και τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ οι πυκνοί καπνοί εγκλώβισαν ενοίκους στα διαμερίσματά τους.

Την ίδια ώρα με την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, λάμβαναν χώρα και άλλες δύο επιθέσεις με γκαζάκια σε άλλα δύο στελέχψη της Νέας Δημοκρατίας.

Στόχοι της επίθεσης ήταν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακειμόβιτς, ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα.

Στην πολυκατοικία όπου βρίσκεται το διαμέρισμα της Αφροδίτης Νέστορα και των γονιών της, στην περιοχή της Ανάληψης, οι εκρήξεις προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν οχήματα, να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο και στην πιλοτή, ενώ οι καπνοί κάλυψαν τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, επικράτησαν σκηνές πανικού, καθώς πολλοί ένοικοι ξύπνησαν από τις εκρήξεις και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους μέσα σε πυκνούς καπνούς.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες.

Ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα αναμένεται να προσδώσει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές αξιολογούν εκ νέου τα δεδομένα της έρευνας μετά τη μοιραία εξέλιξη.