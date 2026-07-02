Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξεσπά η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία άφησε πίσω της δύο νεκρούς, πατέρα και γιο, έρχεται στο φως.

Η πυρκαγιά κόστισε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και στον 12χρονο γιο του, ενώ η 40χρονη μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε μετά τη ρίψη αναμμένου τσιγάρου από οδηγό που κινούνταν στον οδικό άξονα.

Μόλις δύο λεπτά μετά τη ρίψη του τσιγάρου στα ξερά χόρτα, εμφανίζεται ο πρώτος καπνός. Λόγω των καιρικών συνθηκών, η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Το μέτωπο έφτασε έως τη Λητή, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η αρχική εστία.

Στο μικροσκόπιο τρία οχήματα

Οι αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος ευθύνεται για την έναρξη της πυρκαγιάς.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται τρία συγκεκριμένα οχήματα, τα οποία πέρασαν από το σημείο το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Οι οδηγοί τους έχουν ήδη εντοπιστεί και εξετάζονται από τους ερευνητές του Ανακριτικού Κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν η φωτιά προκλήθηκε πράγματι από αναμμένο τσιγάρο και ποιος ήταν ο οδηγός που το πέταξε.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας

Συγκλονίζει η περιγραφή της 40χρονης μητέρας, η οποία περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν η φωτιά τυλίξει το σπίτι της οικογένειας.

Όπως ανέφερε, όλοι βρίσκονταν μαζί στο σπίτι, όταν είδαν ξαφνικά τη φωτιά έξω.

«Ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι, είδαμε ξαφνικά τη φωτιά έξω. Ανοίγοντας την πόρτα, είδα ένα φυτό να καίγεται. Τότε, ο άνδρας μου μού είπε: “Πάμε να φύγουμε”», είπε.

Η ίδια συνέχισε περιγράφοντας τη σύγχυση και τον πανικό που επικράτησαν μέσα στους πυκνούς καπνούς.

«Πήγα προς το αυτοκίνητο και νόμιζα ότι με ακολουθούν και οι δύο. Μπήκα από την πλευρά του συνοδηγού. Η φωτιά και οι καπνοί ήταν τόσο έντονοι, που δεν έβλεπα τίποτα. Όταν μπήκα στο αμάξι, καιγόταν από την πλευρά του οδηγού. Ύστερα από λίγο, θυμάμαι πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και με έσωσαν», ανέφερε.

Το 12χρονο παιδί βρέθηκε σε ντουλάπα

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, η σορός του 12χρονου αγοριού εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα στο σπίτι της οικογένειας.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι το παιδί, τρομοκρατημένο από τις φλόγες και τους καπνούς, προσπάθησε να βρει καταφύγιο.

Ο 65χρονος πατέρας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προσπαθούσε να σώσει την κατοικία από τις φλόγες.

Παγωμένη η τοπική κοινωνία

Η τοπική κοινωνία στο Ωραιόκαστρο παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι φλόγες τύλιξαν την περιοχή και στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Ο 12χρονος Μάξιμος και ο πατέρας του βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ η μητέρα δίνει τη δική της μάχη στο νοσοκομείο, έχοντας ζήσει στιγμές απόλυτου τρόμου.

Οι κάτοικοι μιλούν για μια φωτιά που εξαπλώθηκε αστραπιαία, αφήνοντας πίσω της θλίψη, καταστροφή και αναπάντητα ερωτήματα.