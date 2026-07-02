Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε νέα συνέντευξη που έδωσε, αναφέρθηκε στη δημοσκοπική πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ σχολίασε και τα κόμματα που ίδρυσαν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε ότι αμφισβητεί τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που πλέον δεν τη δείχνουν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας: «Είμαστε πρώτοι στις καρδιές των πολιτών».

Έπειτα, πρόσθεσε ότι «αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις. Αμφισβητούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι στο 30%. Ούτε ότι είναι στο 35% που τον έδειχναν πριν τις ευρωεκλογές… Οι δημοσκοπήσεις, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή εργαλειοποιούνται για να πλήξουν το φρόνημα και το ηθικό των ανθρώπων».

Επίσης, σε ερώτηση αν μειωθούν τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας λόγω μετακίνησης ψηφοφόρων στα κόμματα Τσίπρα ή Καρυστιανού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «αποκλείω ζημιά από Τσίπρα και Καρυστιανού».

«Οι πολίτες δεν είναι κουτοί», είπε, προσθέτοντας μεταξύ άλλων πως «εγώ είμαι σταθερή. Όταν λέμε ότι υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, δεν το κάνουμε αναλόγως ποιος είναι στην εξουσία».