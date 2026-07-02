Τον διοικητή της τουρκικής 4ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού, ταξίαρχο Gürcan Segengöz, υποδέχθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου στην έδρα της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας «ΚΑΜΙΑ» στην Καβησό, Έβρου ο διοικητής της Ταξιαρχίας, ταξίαρχος Σωτήριος Τσιατσιάνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το τρέχον έτος.

Η συνάντηση εντάσσεται στις επαφές που πραγματοποιούνται ανάμεσα στις δύο πλευρές με στόχο τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας και την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης σε στρατιωτικό επίπεδο.

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αποτελούν έναν από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων Αθήνα και Άγκυρα επιχειρούν να μειώσουν την ένταση, να αποτρέψουν παρερμηνείες και να κρατήσουν ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παρακολουθούνται στενά.