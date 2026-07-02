Η Ισπανία και η Αυστρία κοντράρονται για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 και το σκορ είναι 2-0 μετά τα γκολ των Ογιαρθάμπαλ (36′) και Πέδρο Πόρο (66′).

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι Ίβηρες έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, ελέγχουν πλήρως την κατάσταση, πέτυχαν ένα γκολ με τον Κουκουρέγια που ακυρώθηκε και τελικά άνοιξαν το σκορ στο 36′.

Ο Κουκουρέγια από αριστερά έδωσε στον Ογιαρθάμπαλ και αυτός με ψύχραιμο πλασέ από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Ισπανία είχε, έτσι, το προβάδισμα και στο 66′ έβαλε βάσεις νίκης, καθώς ο Μπαένα έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά έγραψε το 2-0.