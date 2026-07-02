Ο τραυματισμός του Φεντόρ Τσάλοφ στο φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Μπέβερεν είναι σοβαρός τελικά καθώς η μαγνητική τομογραφία που έκανε έδειξε ότι έχει υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου.

Ο Ρώσος επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο κατά τη διάρκεια του πρώτου φιλικού μετά την έναρξη της προετοιμασίας και μία μέρα μετά υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας δεν ήταν καλά.

Ο Τσάλοφ έχει υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου και από εδώ και πέρα το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ θα δει το μέγεθος της ζημιάς και το πώς θα αντιμετωπιστεί, προκειμένου να ξέρει ο Αλέσιο Λίσι σε πόσο καιρό θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον παίκτη.

Το θετικό, τουλάχιστον, είναι το γεγονός πως η μαγνητική του Γίρι Παβλένκα, ο οποίος επίσης ένιωσε ενοχλήσεις στην προπόνηση, ήταν καθαρή, οπότε δεν υπάρχει κάποιο μυικό πρόβλημα.