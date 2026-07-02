Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν προχώρησε σε εκτενείς δηλώσεις για τις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ, τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τις κυρώσεις CAATSA, το πρόγραμμα των F-35 και την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στις 2 Ιουλίου, ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι σχέσεις Άγκυρας – Ουάσινγκτον βρίσκονται σε θετική πορεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, η αμερικανική διοίκηση και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο, κάτι που χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη για τη Συμμαχία.

«Ο Τραμπ συμμετέχει επειδή τον προσκάλεσε ο Ερντογάν»

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ συνδέεται άμεσα με την πρόσκληση του Τούρκου προέδρου. «Ο κ. Τραμπ συμμετέχει επειδή τον προσκάλεσε ο κ. Ερντογάν. Αν δεν τον είχε προσκαλέσει ο κ. Ερντογάν, δεν θα συμμετείχε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος υπουργός παρουσίασε τη συμμετοχή Τραμπ ως ένδειξη της διεθνούς βαρύτητας που, κατά την Άγκυρα, έχει αποκτήσει ο Ερντογάν, κάνοντας λόγο για ένα νέο «στρατηγικό σχήμα» μέσα στο οποίο η Τουρκία διαδραματίζει αυξημένο ρόλο. Όπως είπε, η παγκόσμια ηγετική αντίληψη του Τούρκου προέδρου, το δίκτυο σχέσεων που έχει αναπτύξει, η εμπιστοσύνη που έχει οικοδομήσει και το κύρος της Τουρκίας εξηγούν τη σημερινή θέση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.

«Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε θετική διαδικασία»

Ο Φιντάν παραδέχθηκε ότι οι σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ έχουν περάσει από διακυμάνσεις τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο υποστήριξε ότι υπάρχουν τομείς όπου η συνεργασία εξελίσσεται θετικά.

Αναφέρθηκε ειδικά στο εμπόριο, την οικονομία, την εκπαίδευση και την τεχνολογία, λέγοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει να προωθήσει περαιτέρω τις σχέσεις στους συγκεκριμένους τομείς. «Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε θετική διαδικασία», είπε, υπογραμμίζοντας ξανά ότι η «παγκόσμια οπτική» του Ερντογάν έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σημερινή δυναμική.

CAATSA: «Υπάρχει βούληση να αρθούν οι κυρώσεις»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά του Φιντάν στις κυρώσεις CAATSA, οι οποίες επιβλήθηκαν στην Τουρκία μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων S-400. Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι υπάρχει πολιτική βούληση για την άρση των κυρώσεων.

«Υπάρχει βούληση προς την κατεύθυνση της άρσης των κυρώσεων CAATSA», δήλωσε.

Κατά τον Φιντάν, ο ρόλος της Τουρκίας ως σταθεροποιητικού παράγοντα γίνεται πλέον αντιληπτός από πολλούς διεθνείς δρώντες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει υπερβολικό βάρος σε παγκόσμιο επίπεδο και, σε ορισμένα ζητήματα, έχουν λόγους να βασίζονται σε εταίρους όπως η Τουρκία.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:



"CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde hem Cumhurbaşkanımızın hem de ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi var. "pic.twitter.com/VJEh5T6xc2 — Doğunun siyah incisi (@havvazm5) July 2, 2026

Το μήνυμα εθνικής αυτονομίας της Άγκυρας

Ο Χακάν Φιντάν επιχείρησε επίσης να παρουσιάσει την τουρκική εξωτερική πολιτική ως ανεξάρτητη και βασισμένη στην εθνική κυριαρχία.

Όπως είπε, κάθε χώρα τοποθετεί άλλες χώρες και δρώντες μέσα στο πλαίσιο της δικής της εθνικής στρατηγικής. Ωστόσο, για την Τουρκία, όπως υποστήριξε, το κρίσιμο δεν είναι πώς την τοποθετούν οι άλλοι, αλλά τι θέλει η ίδια. «Με βάση την εθνική μας κυριαρχία, τη βούλησή μας και τη σαφή μας αντίληψη, έχει σημασία τι θέλουμε, πώς το θέλουμε και γιατί το θέλουμε», ανέφερε.

Ο Τούρκος υπουργός πρόσθεσε ότι όταν οι διεθνείς δρώντες βλέπουν απέναντί τους έναν υπεύθυνο, ορθολογικό και σταθεροποιητικό παράγοντα, επιδιώκουν συνεργασία μαζί του.