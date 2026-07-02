Ολοένα και βαραίνει ο απολογισμός από το μαζικό κύμα επιθέσεων της Ρωσίας που σημειώθηκε στο Κίεβο τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, οι νεκροί ανέρχονται τουλάχιστον σε 27, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 90.

Ήταν το φονικότερο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο από την αρχή του έτους. Τον Μάιο, 24 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Russian forces attacked the Ukrainian capital Kyiv on Thursday, killing more than a dozen people and wounding over 50 https://t.co/aTz6v9OJs3 pic.twitter.com/YuLVYorbWN — Reuters (@Reuters) July 2, 2026

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του, επισκέφθηκε μια εννιαώροφη πολυκατοικία που έχει εν μέρει καταστραφεί και επέρριψε ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας που δεν την έχουν ακόμη εφοδιάσει με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία έχουν υποσχεθεί. «Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους εγκαίρως, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει περισσότερα σπίτια και ζωές σήμερα», είπε ο Ζελένσκι, που έδειχνε κουρασμένος και εμφανώς ταραγμένος. «Το μόνο που ζητάμε από τους εταίρους μας είναι απλώς να κάνουν αυτά που συμφωνήσαμε. Δεν ζητάμε περισσότερα», πρόσθεσε.

After an 11 hours long russian air raid in Kyiv, over 30 hits on residential area, at least 56 people killed and wounded in their homes. Another reason to work for Ukraine’s victory and russia’s collapses. pic.twitter.com/1yJ9teo3Lq — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) July 2, 2026

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, με ανάρτηση στο Telegram, ανέφερε ότι η «μαζική επίθεση» με πυραύλους ακριβείας, μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Η Μόσχα λέει ότι οι επιθέσεις ήταν αντίποινα για τις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών drones στη Ρωσία.