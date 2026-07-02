Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Ουκρανία μετά τις νέες, μαζικές ρωσικές επιθέσεις που ισοπέδωσαν περιοχές στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, προκαλώντας την έντονη καταδίκη του ΟΗΕ. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους Δυτικούς συμμάχους, τονίζοντας πως περιμένει άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.



Το βλέμμα είναι στραμμένο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα, όπου ο Ουκρανός ηγέτης θα θέσει το ζήτημα ως θέμα επιβίωσης απέναντι στις ρωσικές πυραυλικές επιδρομές.



«Το ζήτημα της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας πρέπει να περιλαμβάνεται στα κυριότερα αποτελέσματα που αναμένουμε. Υπό την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι το ΝΑΤΟ έχει ακόμη κάποια σημασία για τους συμμάχους», είπε ο Ζελένσκι κατά το καθημερινό διάγγελμά του που μεταδόθηκε μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ΟΗΕ καταδικάζει τα πλήγματα

Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες «καταδίκασε σθεναρά» τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, τη σφοδρότερη που έχει σημειωθεί από την έναρξη του πολέμου, όπως είπε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ.



«Κάθε επίθεση εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών είναι μια σαφής παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να σταματήσει αμέσως», πρόσθεσε ο Ντουζαρίκ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Επανέλαβε επίσης την έκκληση του ΟΗΕ για «αποκλιμάκωση» και κατάπαυση του πυρός, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.