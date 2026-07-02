Απανωτές είναι οι αποκαλύψεις για την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, με νέα μαρτυρία να αναφέρει ότι είχαν στραβώσει τα αλουμίνια σε πόρτες και παράθυρα μέρες πριν πέσει το κτήριο, κάτι που ήταν εμφανές με γυμνό μάτι.

Η Ρία Τσάπα, ενοικιάστρια του ισογείου της πολυκατοικίας, μίλησε στο Star και είπε ότι «το αλουμίνιο στη βασική πόρτα πρόσβασης στο χώρο είχε στραβώσει. Τρεις μέρες πριν, ο πατέρας μου κατάλαβε ότι η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση 1 με 2 πόντους. Αλλού ήταν το κάσωμα και αλλού η πόρτα. Το τελευταίο βράδυ ο πατέρας μου είχε δει όλο το ημιυπόγειο να υπάρχουν ρωγμές».

Μάλιστα, πριν την «προαναγγελθείσα» κατάρρευση, ο πατέρας της έλαβε μια κλήση.

«Τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν να μπουν στην αποθήκη να δουν την αποχέτευση. Μάλλον ήταν οι εργάτες δίπλα», πρόσθεσε η ενοικιάστρια.

Υπήρχαν όλα τα προειδοποιητικά μηνύματα. Την ώρα της κατάρρευσης το κινητό της φοιτήτριας χτυπούσε μανιασμένα. Η κάμερα την ειδοποιούσε για το χάος.

«Την ώρα που κατέρρευσε, μου ήρθαν απανωτά μηνύματα: παράθυρο ανοίγει, πόρτα κλείνει, πίσω πόρτα ανοίγει, μπροστά είσοδος κλείνει, μπροστά είσοδος, ανιχνεύτηκε θραύση κρυστάλλου, έσπασε το καπάκι. 11:58 είχε όλες αυτές τις ειδοποιήσεις μαζεμένες. 11:59 ήταν η τελευταία ειδοποίηση», είπε η Ρία Τσάπα.