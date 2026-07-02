Τρεις Γάλλοι εκδρομείς, ηλικίας περίπου 70 ετών, έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Λιγουρία της βορειοδυτικής Ιταλίας, όταν η τετράτροχη μηχανή, τύπου «γουρούνα», στην οποία επέβαιναν έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με την ιταλική ραδιοτηλεόραση Rai, τα θύματα είναι δύο άνδρες και μία γυναίκα από τη γαλλική κοινότητα Λα Μπριγκ, κοντά στα σύνορα με την Ιταλία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τριόρα της Λιγουρίας, κοντά σε χώρο στάθμευσης καταφυγίου.

Η «γουρούνα» έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας απρόσεκτος ελιγμός στον χώρο στάθμευσης φέρεται να οδήγησε στο μοιραίο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων.

Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, οι οποίες κινητοποίησαν σωστικά συνεργεία και ελικόπτερο για τον εντοπισμό των επιβαινόντων.

Οι τρεις εκδρομείς εντοπίστηκαν νεκροί λίγη ώρα αργότερα.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Οι ιταλικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο ελιγμός που φέρεται να έγινε στον χώρο στάθμευσης του καταφυγίου, καθώς και το αν υπήρξαν άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην πτώση της τετράτροχης μηχανής στον γκρεμό.

Η τοπική κοινωνία, αλλά και η γαλλική κοινότητα της Λα Μπριγκ, παραμένουν συγκλονισμένες από τον θάνατο των τριών εκδρομέων.