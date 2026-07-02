Η Ρούλα Κορομηλά και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντήθηκαν εκτός τηλεοπτικών πλατό, με την εμβληματική παρουσιάστρια να μοιράζεται ένα κοινό τους στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενο από ένα κείμενο γεμάτο αναμνήσεις. Η ανάρτηση εστιάζει στην κοινή τους πορεία στην τηλεοπτική ψυχαγωγία και στις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τις κάμερες, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά του παρουσιαστή στο κοινό.

Η ίδια θέλησε να υπογραμμίσει τους δεσμούς που τους συνδέουν, σημειώνοντας στην ανάρτησή της:

«Δύο συνάδελφοι που αγαπήσαμε κ υπηρετήσαμε την ψυχαγωγία με όλη μας την ψυχή. Εμείς που ξέρουμε καλά τι σημαίνει ψυχαγωγία αναγνωρίζουμε την αξία κ την προσφορά της αλλά και το μεράκι, το άγχος ,το πάθος κ τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τις κάμερες …»

Η αποθέωση για την αυθεντικότητα και τον σεβασμό στο κοινό

Στη συνέχεια του κειμένου της, η Ρούλα Κορομηλά αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τονίζοντας τη σημασία της σχέσης του με τους τηλεθεατές.

«Η τηλεόραση είναι πάνω από όλα επικοινωνία κ συναίσθημα και ο Γρηγόρης το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Η συνέπεια και ο σεβασμός που δείχνει προς τους τηλεθεατές είναι μερικά από τα χαρίσματα που διαθέτει», έγραψε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας:

«Η αυθεντικότητα, το πηγαίο ταλέντο, η ασταμάτητη δουλειά και η θετική του ενέργεια αποτελούν έμπνευση, αποδοχή κ επιτυχία. Ο Γρηγόρης ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας . Η αγάπη και η εμπιστοσύνη που εισπράττει από τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και ικανοποίηση για την σκληρή δουλειά που προσφέρει…»

Μια φωτογραφία γεμάτη τηλεοπτική ιστορία

Το κλείσιμο της τοποθέτησής της αποτύπωσε το κλίμα της συνάντησής τους, η οποία έφερε στο προσκήνιο την κοινή τους αγάπη για το μέσο που υπηρέτησαν επί δεκαετίες από κορυφαίες θέσεις της τηλεθέασης.

«Σε μια φωτογραφία λοιπόν , αναμνήσεις, σεβασμός, θαυμασμός τηλεοπτικές ιστορίες και πολύ αγάπη. Καλή συνέχεια στα όμορφα ταξίδια σου .» κατέληξε η παρουσιάστρια.