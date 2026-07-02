Ένα πλούσιο άλμπουμ με αδημοσίευτες φωτογραφίες από το τριήμερο γλέντι τους στην Πάρο μοιράστηκαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, δείχνοντας για πρώτη φορά στους διαδικτυακούς τους φίλους τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες των εορτασμών.

Η γνωστή ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουλίου, ανεβάζοντας στιγμιότυπα από το μεγάλο beach party στην παραλία, την ανταλλαγή όρκων μπροστά στη θάλασσα αλλά και το τραπέζι που ακολούθησε το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όλους τους συνεργάτες της που βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα ο γάμος των ονείρων της, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Οι στιγμές μπορεί να περάσουν, αλλά οι αναμνήσεις θα μείνουν μαζί μας για πάντα».