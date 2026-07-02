Με τις ψήφους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο προβλέπει την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για την κατοχύρωση της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου έγινε κατά πλειοψηφία. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τάχθηκαν υπέρ, ενώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών». Αντίθετα, το ΚΚΕ, η Πλεύση Ελευθερίας και η ΝΙΚΗ καταψήφισαν την πρόταση.