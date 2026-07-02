Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενείται η επίσημη δεξίωση της Αμερικανικής Πρεσβείας, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Ημέρα Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οικοδέσποινα της εκδήλωσης είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ το παρών δίνουν εκπρόσωποι της πολιτικής, της πολιτειακής και της θρησκευτικής ηγεσίας, καθώς και προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και τον δημοσιογραφικό χώρο. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα» Μαρία Καρυστιανού, καθώς και ακόμη πολλοί καλεσμένοι.

Μεταξύ όσων βρέθηκαν στη δεξίωση ήταν επίσης ο Χάρης Δούκας με τη σύζυγό του Γεωργία Πολυτάνου, ο Νίκος Ευαγγελάτος με την Τατιάνα Στεφανίδου, η Δέσποινα Μοιραράκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης μαζί με τη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου και η Μαριάννα Λάτση.

Παράλληλα, η Αμερικανική Πρεσβεία υπενθυμίζει ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 δεν θα λειτουργήσουν η Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ στην Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και όλες οι αμερικανικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα, εξαιτίας της ομοσπονδιακής αργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε φωτογραφίες:

Κωστής Χατζηδάκης

Αντώνης Σαμαράς

Νόρα Μιχαλολιάκου-Κώστας Κατσαφάδος

Νίκος Ευαγγελάτος-Τατιάνα Στεφανίδου

Χάρης Δούκας-Γεωργία Πολυτάνου

Βίκυ Χατζηβασιλείου

Μαριάννα Λάτση

Δέσποινα Μοιραράκη

Αντώνης Μαρκόπουλος-Σοφία Ζαχαράκη