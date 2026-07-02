Αν και βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση στο τρίτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη νίκησε τελικά με 2-1 την Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση για τον 3ο γύρο του Wimbledon.

Η Ελληνίδα τενίστρια μπήκε πολύ καλά στον αγώνα, έκανε το break στο τρίτο game του πρώτου σετ και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της και έφτασε στο 6-3, κάνοντας το 1-0.

Στο δεύτερο σετ, όμως, η Σάκκαρη ήταν αγνώριστη και το γεγονός ότι το έχασε με… 6-0, τα λέει όλα για το πόσο εύκολα έκανε το 1-1 η Ραχίμοβα, η οποία έδειχνε έτοιμη να πάρει και τη νίκη.

Η Σάκκαρη βρέθηκε να χάνει με 5-3 στο τρίτο σετ, αντέδρασε όμως με ψυχραιμία, έκανε break, ισοφάρισε σε 5-5 και τελικά πήρε το σετ και μαζί και τη νίκη στο tie break.

Έτσι, εξασφάλισε την πρόκριση για τον 3ο γύρο του Wimbledon, όπου θα αντιμετωπίζει την Τζάσμιν Παολίνι.

Τα σετ: 6-3, 0-6, 7-6