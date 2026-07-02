Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Ηλεία, καθώς η χαλάρωση στην παραλία μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν 55χρονο άνδρα. Το βράδυ της Πέμπτης, στο Σαμικό, γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για τον άτυχο οδηγό, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα που πάγωσε την τοπική κοινωνία.



Ο 55χρονος επέστρεφε στο σπίτι του οδηγώντας ένα μηχανάκι όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε εντελώς τον έλεγχο του δικύκλου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και καρφώθηκε με τρομακτική σφοδρότητα σε μια σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού.



Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews.com



Η θλιβερή είδηση σκόρπισε βαρύ πένθος στην περιοχή, ενώ η Τροχαία Πύργου διενεργεί εξονυχιστική έρευνα για τα ακριβή αίτια.





